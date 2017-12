Door een vreemde genetische mutatie voelt dit gezin geen pijn

Brandwonden, gebroken botten en andere pijnlijke verwondingen, de Italiaanse familie Marsili voelt er helemaal niets van. Ze hebben een extreem zeldzame DNA-mutatie die hen nagenoeg gevoelloos maakt voor pijn.



Wetenschappers hebben nu uitgezocht om welk gen het gaat in de hoop effectievere pijnstillers te kunnen ontwikkelen. “De oma kwam uit een lift en brak haar enkel,” vertelt dr. James Cox, geneticus bij het University College London. “Ze ging naar de dokter, die röntgenfoto’s maakte en zei ‘je hebt je enkel al vaker gebroken’.”



Het onderzoeksteam stelde vast dat de zes leden van de familie die de aandoening hebben, wel de zenuwen hebben waarmee ze pijn zouden moeten voelen. Dat duidt erop dat de aandoening genetisch is. “We zijn jaren bezig geweest om het gen te identificeren dat dit veroorzaakt,” aldus Cox. Het bleek uiteindelijk te gaan om een mutatie in gen ZFHX2.



Toen de onderzoekers dat gen verwijderde bij muizen werden de dieren gevoelloos voor pijn net als de Marsili’s. “Deze specifieke afwijking komt mogelijk maar bij één familie voor,” denkt Cox. Maar toch heeft het doorgronden van de aandoening bredere implicaties. “Doordat we nu weten welk gen verantwoordelijk is, hebben we een hele nieuwe richting gevonden om medicijnen te vinden die pijn verhelpen,” aldus onderzoeker professor Anna Maria Aloisi van de Universiteit van Siena.

T S Dat is leuk,kan je altijd vervelend doen en als je op je gezicht gestompt word lach je de persoon nog harder uit!

@HHWB



De vrouw in deze aflevering van

Menekse zou wel ontzettend graag met je willen ruilen, want zíj vindt het juist helemáál niet leuk..!..



Laatste edit 16-12-2017 21:22 De vrouw in deze aflevering van Je zal het maar hebben (Menekse) heeft ook zo'n soortgelijke aandoening. Bij haar heet het HSAN, maar ik weet niet of dat hetzelfde is als waar het gezin in dit artikel aan lijdt.Menekse zou wel ontzettend graag met je willen ruilen, want zíj vindt het juist helemáál niet leuk..!..

Het is natuurlijk ook extreem gevaarlijk. Je kunt dodelijke verwondingen oplopen zonder dat je het in de gaten hebt.

