Politie Oldenzaal slaat goudvis in de boeien

Geen moord en doodslag, weinig criminaliteit; geen televisiemaker die erover denkt om een script te bedenken voor een tv-serie Flikken Oldenzaal. Maar dat politieagenten dinsdag de winkel Visgilde Kötter binnenkwamen om twee arme goudvisjes 'in de boeien' te slaan, gaat volgens de eigenaren van de winkel wel heel ver.



Het verhaal klinkt als een vervroegde 1 april-grap. Iedereen die het hoort, schudt zijn of haar hoofd. 'Dit kan niet waar zijn', is ook de algemene opinie op de Facebookpagina waarop Nicole Kötter haar relaas doet. Zij runt de viswinkel samen met haar man Wouter Braamhaar.



Verbouwereerd waren ze toen dinsdag de politieauto voor hun zaak stopte en de twee agenten - gewapend en al - de winkel binnenstapten. „Ze hadden een melding gehad over de vis. Wij dachten meteen aan de gebakken vis, de haring, zalm of paling. Maar nee, het ging om de vissen in de kom...”



De vis was volgens de agenten te groot voor de kom waarin hij rondzwom en zichtbaar genoot van het leven. En dat met uitzicht op alle levenloze vissen in de vitrines van de zaak, klaar om verkocht te worden.



Maar alles goed en wel: voor de agent, volgens Kötter een boom van een kerel, was het klip en klaar. Nicole Kötter kon kiezen: óf een grotere kom voor de vis óf de kom moest weg uit de winkel. Ze koos voor het laatste. „Ik dacht nog: slaan jullie ons kleine visje in de handboeien? Dat nog net niet.”



Kötter vervolgt: „We moesten er ook wel om lachen, maar bijzonder blijft het natuurlijk wel. We hebben deze goudvis zeven jaar geleden gekregen van de buren in de winkelstraat, met de geboorte van onze tweeling Daan en Wess. Zo hebben we ze toen ook maar genoemd. We geven toe: de goudvis is een beetje uit de klauwen gegroeid, een goed leven dus, maar een kleine kom? Tja....”



Eén van de twee overleed een paar jaar geleden, de ander genoot van elke dag. „Ik heb de goudvis thuis even in een viskom gestopt die ik zelf nog had van vroeger, maar die was nog veel kleiner. In de huidige kan hij in elk geval flink omhoog en omlaag zwemmen”, aldus Nicole. Opnieuw begint ze te lachen. „Ik kan er nog steeds niet mijn hoofd bij, ook dat agenten hiervoor op pad worden gestuurd.”

