De dierentuin in de Deense stad Aalborg heeft twee bruine beren laten inslapen, omdat ze te oud waren geworden. De dieren waren gezond, maar bleken met hun 20 en 21 jaar niet meer bruikbaar voor het fokprogramma.



Naar beren van die leeftijd is weinig vraag bij andere dierentuinen en daarom was het niet logisch om te proberen om een ander park voor ze te vinden, schreef de Aalborg Zoo in een bericht op Facebook.



Op de pagina van de dierentuin kwamen honderden verontwaardigde reacties, met teksten als: "Niemand zou de dierentuin nog moeten bezoeken", "De leiding van de dierentuin van Aalborg heeft geen respect voor levende wezens" en "Jullie zijn de grootste klootzakken die ik ooit in mijn leven heb gezien".



De dierentuin zegt juist het beste met de dieren voor te hebben. "Het sturen van een onvruchtbaar stel naar een andere dierentuin zou de ruimte van andere, genetisch belangrijke en vruchtbare dieren innemen. Nu dragen ze bij aan het onderzoek en krijgt de bruine beer waar hij recht op heeft."



De lichamen van de twee beren worden beschikbaar gesteld aan de wetenschap in binnen- en buitenland. Zo gebruiken onderzoekers het lichaam voor onderzoek naar de winterslaap; hoe het bijvoorbeeld kan dat het bloed van beren niet stolt, zoals bij mensen in de kou wel gebeurt. De huiden en schedels worden gedoneerd aan het onderwijs.

Om een berenpopulatie te laten overleven voor een periode van 100 jaar ligt ergens tussen de 35 en 70 beren. In de europese dieren tuinen waren in 2006 450 beren. Ik heb nog niets gevonden mbt recentere cijfers. Er wordt nog gewerkt met een studbook en de dieren vallen buiten de EEP, een programma dat gebruikt wordt om bedreigde diersoorten te behouden.



conclusie de dierentuin liegt over de reden om deze dieren in te laten slapen!

Laatste edit 16-12-2017 11:45 Het blijft altijd dubbel met deze zaken. Maar volgens mij valt het wel mee met de bedreiging van de beren populatie.Maar dat blijkt dus afhankelijk te zijn van de locatie waar de dieren nu nog voor komen. bron 1 Dit moet niet zomaar als excuus gebruikt worden.Om een berenpopulatie te laten overleven voor een periode van 100 jaar ligt ergens tussen de 35 en 70 beren. In de europese dieren tuinen waren in 2006 450 beren. Ik heb nog niets gevonden mbt recentere cijfers. Er wordt nog gewerkt met een studbook en de dieren vallen buiten de EEP, een programma dat gebruikt wordt om bedreigde diersoorten te behouden.de dierentuin liegt over de reden om deze dieren in te laten slapen!

omdat de vraag altijd blijft in hoeverre dieren die in gevangenschap zijn geboren nog met succes in het wild kunnen overleven.. @merlinswit : sowieso denk ik bij het overleven van beren aan wilde beren..omdat de vraag altijd blijft in hoeverre dieren die in gevangenschap zijn geboren nog met succes in het wild kunnen overleven..

Als het "niet logisch" is ze onder te brengen in een ander park, dan hou je ze toch gewoon in je eigen park.



Dus.... Als ik voor opa, die niet meer geschikt is om kindertjes te maken,en waar ik geen geschikte plek voor kan vinden, laten we opa maar inslapen. tsssssssss.

