Vliegtuig tekent kerstboom boven Duitsland

De cockpit crew van een Airbus-crew is al behoorlijk in kerststemming. Op dit moment ‘tekenen’ ze tijdens een testvlucht met een A380 het silhouet van een enorme kerstboom inclusief kerstballen boven Duitsland, zo is te volgen op Flightradar24.Het voor Emirates bestemde toestel is om 12.47 uur opgestegen vanaf het Airbus-vliegveld Hamburg Finkenwerder. De kerstboom-route loopt in zuidwestelijke richting onder meer over Keulen. Het meest zuidelijke punt van de kerstboom ligt net boven Stuttgart. Inmiddels is de A380 weer in noordelijke richting onderweg richting de ‘piek’.Het komt vaker voor dat piloten er een sport van maken om bijzondere silhouetten te tekenen met hun vliegtuig. Zo maakte en Boeing-crew eerder dit jaar een figuurvlucht in de vorm van een Boeing 787 boven de VS.