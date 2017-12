Canadezen in de ban van aangespoelde mensenvoeten

In de Canadese provincie British Columbia heeft een wandelaar deze maand een lugubere ontdekking gedaan. Toen hij zijn hond uitliet op het strand vond hij een voet in een schoen, mťt een stuk been maar zonder lichaam.Minstens zo luguber zijn de berichten dat het gaat om de dertiende voet die de afgelopen tien jaar is aangespoeld in het gebied. Alle voeten zaten in hardloopschoenen. Canadese autoriteiten denken niet dat er kwade opzet in het spel is, ook niet bij de eerder gevonden lichaamsdelen.Mike Jones was op Vancouver Island zijn hond aan het uitlaten, toen die opeens iets op het spoor leek te zijn. Het bleken twee onderbeenbotten in een witte sok, met een zwarte klittebandschoen. Jones besloot de vondst mee naar huis te nemen. Hij was bang dat de voet weer weg zou spoelen bij vloed. Na de vondst werd het gebied afgesloten en onderzocht door de politie.Toen tien jaar geleden de eerste aangespoelde voet werd gevonden, speculeerde de lokale bevolking dat het wellicht om lichaamsdelen ging van slachtoffers van geweld of een vliegtuigcrash. Volgens persbureau AP zijn de voeten niet afgehakt, maar komen ze vanzelf los bij een verdronken lichaam. Canadese lijkschouwers hebben geconstateerd dat de lichaamsdelen aan zes mensen toebehoren, die door ongelukken of zelfmoorden om het leven kwamen. Het gebied kan soms enorm hoog water krijgen en het oceaanwater kan spullen meedragen van honderden kilometers verderop.