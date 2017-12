Zesjarige verdient in een jaar tijd 11 miljoen dollar met speelgoedrecensies

YouTube-miljonairs zijn al lang geen nieuw fenomeen meer, maar op de jaarlijke lijst van best verdienende YouTube-sterren van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes prijkt dit jaar wel een heel opvallende naam: Ryan ToysReview . Opvallender dan zijn naam is Ryans leeftijd: de jongen is amper zes jaar oud.Ondanks zijn prille leeftijd wist de Amerikaanse Ryan - familienaam onbekend - met zijn YouTube-kanaal op ťťn jaar tijd liefst 11 miljoen dollar binnen te halen. Dat is iets meer dan 9,3 miljoen euro. Hij haalt met dat indrukwekkende bedrag de achtste plaats in de rangschikking van best verdienende YouTube-sterren. Hoe hij dat doet? Simpelweg door te spelen. Toegegeven, de jongen krijgt wel wat hulp van zijn ouders, maar hij kwam helemaal zelf met het idee op de proppen. Dat vertelt althans zijn moeder. Ryan was een uk van amper 4 jaar oud toen hij in 2015 voor het eerst het lucratieve idee opperde. De jongen was zelf fan van online speelgoedrecensies en vroeg aan zijn ouders waarom hij zelf geen speelgoed zou kunnen recenseren op YouTube. Zo geschiedde. Na een bescheiden start ging de bal helemaal aan het rollen toen in juli 2015 een video plots viraal begon te gaan. Het filmpje, waarin Ryan een doos met meer dan 100 Pixar-speelgoedjes opent, werd intussen bijna 800 miljoen keer bekeken. Het kanaal heeft nu 10 miljoen abonnees, wat zich vertaalt in ongeveer 1 miljoen dollar aan reclame-inkomsten per maand.