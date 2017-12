Rooftopchallenge gaat mis

Een bekende Chinese waaghals, die graag op hoge gebouwen stunts uitvoerde, is om het leven gekomen tijdens een van zijn acties. Wu Yongning viel tijdens een 'rooftop challenge' van het 62-verdiepingen tellende Huayuan Hua Centre in de Chinese stad Changsha naar beneden.De 26-jarige Wu Yongning stond erom bekend dat hij korte video's van zijn halsbrekende toeren maakte. Deze filmpjes plaatste hij op het socialemediakanaal Weibo. Zo zijn er filmpjes van hem te vinden waarop hij zonder enige vorm van beveiliging aan de randen van gebouwen hangt. Vanaf begin november werd er echter niets meer geplaatst op het kanaal, waardoor zijn duizenden fans ongerust werden.Volgens de BBC heeft de vriendin van de waaghals afgelopen week via sociale media bekendgemaakt dat Yongning op 8 november overleden is. Wu zou gestorven zijn terwijl hij meedeed aan een uitdaging waarbij hij 100.000 Chinese Yuan (zo'n 12.800 euro Red.,) kon verdienen, verklaart een ander familielid.,,Hij wilde zijn vriendin een dag na deze zogeheten rooftop challenge ten huwelijk vragen", aldus het familielid tegen South China Morning Post. ,,Hij had het geld nodig voor de bruiloft en de medische behandeling van zijn zieke moeder."Yongning waarschuwde zijn fans altijd om de levensgevaarlijke stunts niet na te doen. Zelf was hij een getrainde vechtsporter die vroeger ook tv- en filmwerk had gedaan.