Australisch stadje drie jaar te laat met jubileumfeest

Maandenlang de 150-jarige verjaardag van je eigen stad voorbereiden en er dan achter komen dat het feest drie jaar te laat is gepland: het overkwam Charleville in AustraliŽ. "We hebben hier zoveel geld in gestoken, en dan komen we er nu achter dat het allemaal voor niets is geweest. Het is een grote schok", zegt burgemeester Annie Liston tegen de BBC.



Charleville in Queensland werd officieel erkend als stad in 1868. Tenminste, dat dachten de inwoners. Uit een check van historische documenten blijkt nu dat dit al in 1865 is gebeurd, drie jaar eerder dus. "We gingen helemaal uit van een enorm feest volgend jaar en nu klopt de datum niet", zegt Liston.



Lokale historici hebben wel vaker fouten gemaakt met belangrijke data, zegt Liston. Veel papieren zijn namelijk zoekgeraakt bij overstromingen in 2012.



De stad met 3300 inwoners gaat alternatieve plannen maken. "We proberen nog steeds een viering te plannen, maar wat we gaan vieren weten we nog niet."

Reacties

14-12-2017 17:36:29 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.878

OTindex: 997

Wat een simpele mensen wonen daar, dan vier je toch je 153 jarig verjaardag van je stad.

14-12-2017 21:13:42 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 153

OTindex: 3

Precies, gewoon 153 jarig bestaan vieren.



Puur toevallig kwamen mijn collega en ik er vandaag achter dat het bedrijf waar wij werken afgelopen juli 50 jaar bestond.



De vraag is nu of de directie dit bewust verzwegen heeft (Een feestje voor ruim 1.100 man kost een poepie) of dat er totaal niet aan is gedacht. Dat laatste zou overigens best mogelijk zijn, want de huidige directie heeft totaal geen binding met de history van ons bedrijf, de echte oude garde is allang met pensioen.



Laatste edit 14-12-2017 21:14

