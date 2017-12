Man spot zichzelf op kinderfoto van verloofde

Toeval of voorbestemd? Een man heeft zichzelf gespot op een vakantiekiekje van zijn verloofde, dat tien jaar geleden gemaakt werd, toen ze beiden nog

14-12-2017 15:28:24

Waarom heeft die vrouw een kroontje op? Ze werd toen gevraagd dus zou je verwachten dat het toen een normale avond was.

Mede daardoor gok ik dat het gewoon aandachttrekkerij is.



Al heb ik zelf ook een soortgelijk verhaal. Toen ik een jaar of 16 was in de plaatselijke discotheek tijdens een schuimpartij met een paar onbekende een grote bak water opgetild en over iemand heen gegooid. Daar was ook een foto van gemaakt.



Een jaar of 5 later leerde ik mijn huidige beste vrienden kennen en blijkbaar waren hun de onbekende.