Goedkopere zondagcrematie mogelijk vanwege Kerstmis

Crematies kunnen vanwege de kerstdagen dit jaar ook op zondag 24 december plaatsvinden in een aantal Oost-Brabantse crematoria. Omdat Kerst op maandag en dinsdag valt, zouden nabestaanden anders pas op woensdag terechtkunnen voor het afscheid.



Dat zou te grote drukte kunnen veroorzaken voor en na de feestdagen, zegt Corine van de Sande van Dela. In deze regio gaat het om de crematoria in Eindhoven, Helmond en Heeze.



Cremeren op zondagen is de rest van het jaar in overleg met Dela ook mogelijk. Maar dan tegen een hoger tarief. Daar wordt in de twintig crematoria van het uitvaartbedrijf in heel het land jaarlijks maar één of twee keer gebruik van gemaakt.

Reacties

14-12-2017 10:03:14 allone

Stamgast



Mijn tante wordt vandaag al gecremeerd, dus die is netjes voor de kerst gestorven

14-12-2017 10:14:45 BatFish

Oudgediende



. Gecondoleerd, overigens. @allone : Dat heeft ze toch niet met het oog op de kosten zo uitgekiend?. Gecondoleerd, overigens.

14-12-2017 10:46:06 allone

Stamgast



@BatFish : dank je, en nee hoor, het was gewoon haar tijd, afgelopen vrijdag

14-12-2017 11:06:34 allone

Stamgast



@Mamsie : dank je, het was een tante die ik al minstens 40 jaar niet meer gezien had, dus lig er niet echt wakker van

