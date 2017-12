Zelfgebouwde iglo trekt veel bekijks

Na de sneeuwval van vrijdagavond bedacht Venlonaar Yannick Stoot wel een heel creatief idee. Hij besloot in zijn eentje een iglo te bouwen.De 3D-ontwerper greep de sneeuw aan om creatief aan de slag te gaan. De hele nacht was Yannick in de weer met een scherp en een emmer. Na ruim 5 uur hard werken stond de iglo op de Maasboulevard.Het was al eens eerder voorgekomen dat de Venlonaar een iglo had willen bouwen, maar dat mislukte toen. Zaterdag stond het kunstwerk nog in volle glorie. Veel mensen kwamen even kijken of maakte een foto. Het blijft maar de vraag hoe lang er genoten kan worden van de iglo. De sneeuw was zaterdagmorgen al aan het smelten.