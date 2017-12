Barende kat in de regen gedumpt bij Bath

Nergens in Zeeland worden zoveel katten gedumpt als in Reimerswaal. Zelfs om 06.30 uur in de stromende regen terwijl moederpoes aan het baren is. Laura Wattel uit Arnemuiden zag het drie maanden geleden gebeuren toen ze op een donkere, natte ochtend onderweg was naar haar werk in Bath.



Auto langs de weg, twee mensen ernaast die over iets gebukt stonden. Toen ze haar auto parkeerde om te vragen of er hulp nodig was, reed het stel hard weg. Met achterlating van een barende poes. In de auto van Wattel kreeg het dier drie kittens.



De poezenfamilie huist nu nog bij haar. Onder de hoede van Stichting Scheldekat, die nieuwe baasjes voor het kwartet zoekt. Onbegrijpelijk, vindt Marleen Drijgers van de stichting. ,,Het was een goed gevoede, goed verzorgde poes."



'100 katten gedumpt bij Krabbendijke'

Jaarlijks vangt Stichting Scheldekat 400 katten op uit heel Zeeland. Meest gedumpt, vaak met kittens, en het leeuwendeel komt uit Reimerswaal, weet Marleen Drijgers van de stichting. ,,Er is een weg net buiten Krabbendijke waar in een jaar tijd meer dan honderd katten zijn gedumpt. En nooit gesteriliseerd. Dat gebeurt in Reimerswaal heel weinig. Dus katten jongen maar aan." Vlissingen is dumpgemeente nummer twee.



Scheldekat, twintig jaar geleden begonnen met de opvang van zwerfkatten op het Scheldeterrein in Vlissingen, is tegenwoordig een Zeeuwsbrede operatie met dertig opvanggezinnen die de katten resocialiseren voor adoptie. FinanciŽel zit de stichting, die werkt met donaties en giften, klem. ,,De kas is leeg en er ligt nog een dierenartsrekening van 7700 euro. Allemaal voor castraties in het afgelopen kwartaal."



De afgelopen twee jaar had de stichting jaarlijks 53.000 euro dierenartskosten. Drijgers: ,,Het aantal verwilderde zwerfkatten neemt af, maar het dumpen van ongesteriliseerde, zwangere katten en kittens neemt toe. We zien ook vaker misstanden. Laatst, in Clinge, hebben we twintig katten weggehaald. Bij mensen die op het beton woonden, met bakpapier voor de ramen en afgesloten van gas en licht. Het aanloopkatje had jongen gekregen en die kregen ook weer jongen omdat sterilisatie te duur was. Twintig mensen uit de omgeving hadden handtekeningen gezet vanwege de overlast. Gemeente en woningbouw wisten ervan maar grepen niet in."



Als castratie te duur is, kun je geen kat betalen, stelt Drijgers. Mensen die onder bewindvoering staan of die een katje op afbetaling willen, krijgen bij Scheldekat nul op rekest. ,,Ik wilde dat castratie hier, net als in BelgiŽ, verplicht wordt als mensen hun kat buiten laten lopen."

Reacties

13-12-2017 16:08:47 Hart

Te triest voor woorden.

13-12-2017 16:51:03 Mamsie

Is sterilisatie nu werkelijk zo onbetaalbaar duur?

13-12-2017 17:05:57 Sjaak

@Mamsie : Als je niks om die dieren geeft is alles te duur.

13-12-2017 17:17:17 Mamsie

@Sjaak : Dat zal het wel zijn. Arm dier om op zo'n moment in de steek gelaten te worden.

13-12-2017 18:12:33 allone

@Mamsie : maar gelukkig kwam er een barmhartige Samaritaan langs..

