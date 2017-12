Passagiers duwen bus besneeuwde helling op

13-12-2017 17:15:04

Dit doet mij denken aan een vakantie-avontuur van jaren geleden.



We hadden in Frankrijk in een bergachtige streek een camping gevonden en daar wilden we overnachten.

Leuke camping, lag wat lager dan de weg dus we konden er zó oprollen.

De volgende ochtend werden we gewekt door een hoop gedoe, stemmen en autogeluiden en die klonken niet helemaal fijn.

Dus razendsnel het bed uit en kijken wat er buiten aan de hand was.

Bleek dat twee caravans probeerden weg te komen maar het had geregend en het gras was zeiknat en ze moesten omhoog om bij de weg te kunnen komen.

Het werd dus één grote glibberige slippartij voor de auto's.



Zelf wilden we ook weer verder.

Dus met vereende krachten hebben we drie caravans naar boven geduwd .

Deze aan de kant van de weg neergezet en iedereen toen weer naar beneden om te douchen want iedereen stond stijf van de blubber.

Maar gelachen hebben we wel.



Toen in het eerste het beste dorpje brood gehaald, de caravan rijklaar gemaakt, want dat was er dus bij ingeschoten, en gezellig op het marktplein zitten ontbijten.

Maar het was echt niet te filmen, zo hilarisch!