Duitse dakloze met papier in vuilniswagen gekieperd

Een overnachting in een papiercontainer is een Duitse dakloze bijna fataal geworden. De 41-jarige man werd in Neurenberg samen met het oud papier een vuilniswagen in gekieperd. Medewerkers van het afvalbedrijf merkten hem pas op, toen zij geluiden uit het laadruim hoorden komen.



Vermoedelijk was de dakloze 's nachts in de blauwe container gekropen om te ontsnappen aan de nachtvorst. Rond 7 uur 's ochtends kwam de plaatselijke vuilophaaldienst de inhoud van zes containers ophalen, om vervolgens verder te rijden. Toen de vuilnismannen hulpgeroep hoorden, besloten ze de inhoud van de vuilniswagen te onderzoeken.



Onder in de wagen werd de dakloze gevonden. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Neurenberg onderzoekt het incident.

Reacties

13-12-2017 15:18:31 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.501

OTindex: 49

Er valt weinig te onderzoeken. Man kruipt in container (geheel vrijwillig), container wordt geleegd (moet volgens de regels), man is de sigaar (jammer en dramatisch).

13-12-2017 18:02:53 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.998

OTindex: 2.891

@Hart : zo denk ik er ook over. Hooguit kunnen ze uitzoeken waarom er voor de man geen nood nachtopvang was ivm de extreem lage temperaturen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: