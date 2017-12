Ambulance IJsselstein zakt weg door sneeuw

De sneeuw van zondag heeft een ambulance in IJsselstein in de problemen gebracht. De ziekenwagen was uitgerukt na een melding vanaf het Turkooispad en de medewerkers wilden zo dicht mogelijk bij het huis komen.De ambulance reed over een voetpad en deels over het grasveld. Het veld was door de sneeuw zo zompig geworden dat de wagen vast kwam te zitten.De brandweer moest eraan te pas komen om de ziekenwagen vies maar onbeschadigd weer op de weg te krijgen. De patiŽnt is ter plaatse geholpen en hoefde niet met de ambulance mee.