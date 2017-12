Voedselbossen, de toekomst van de Overijsselse landbouw?

Er moeten meer voedselbossen komen in Overijssel. Die afspraak hebben Rijk en partijen als Staatsbosbeheer, de Wageningen Universiteit en Natuur en Milieu Overijssel de afgelopen maand met elkaar gemaakt.

Voedselbossen zijn natuurgebieden, waar vrijwel alles wat er groeit eetbaar is. Aan de bomen groeien fruit en noten. In de laag daaronder vind je bessen en kruiden en op de bodem leven bijvoorbeeld paddenstoelen en haal je groente uit de grond.



Vera Greutink uit Hengelo was zeventien jaar geleden vermoedelijk de eerste in Overijssel met een voedselbos. Ze legde het aan in haar achtertuin in Hengelo en inmiddels groeit en bloeit er van alles.



Zelf gebruikt Vera liever de omschrijving ‘eetbare bostuin’, vanwege de beperkte omvang van het voedselbos. “Maar de principes zijn hetzelfde”, vertelt Vera.



“In Overijssel zijn nu zo’n twintig voedselbossen”, weet Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel. Hij is aangesteld als ‘coördinator voedselbossen’ en gaat mensen helpen die met een voedselbos aan de slag willen.



Ondertussen loopt Vera door haar mini-voedselbos en plukt strandbiet. Het heeft een pittige smaak. “Zelf voedsel verbouwen is leuk, niet moeilijk en de producten die je oogst hebben vaak meer smaak dan wat je in de supermarkt koopt.”



Peter Adema hoopt vooral op de komst van grote voedselbossen in Overijssel. “Het liefst zie ik dat boeren ermee aan de slag gaan en ook nog commercieel succes hebben. Die boeren kunnen hun succeservaringen vervolgens delen met andere agrariërs.”



Waarom voedselbossen zo belangrijk zijn? Peter ziet dat de huidige manier van landbouw steeds efficiënter wordt, waarbij er nauwelijks meer ruimte is voor natuur. “Planten en dieren verdwijnen en het landschap wordt saai.”



Vera is sceptisch over het aantal boeren dat straks initiatief neemt voor een voedselbos. “Zo'n voedselbos kan nooit uit. Het oogsten is lastig omdat er zoveel soorten door elkaar staan. Je kunt het niet machinaal doen de plukkosten worden daardoor snel hoog.”



Bij Natuur en Milieu Overijssel kijken ze daar toch iets anders tegenaan. “Boeren hoeven wat ons betreft niet direct aan de slag met een volwaardig voedselbos. Wij worden ook al blij van een agrariër die op een deel van z'n land gaat experimenten met walnoten bijvoorbeeld.”



Iedereen die aan de slag wil met een voedselbos kan contact zoeken met Peter Adema.

Reacties

12-12-2017 17:01:30 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.132

OTindex: 1.693

Eigenlijk een uit z'n krachten gegroeide moestuin dus...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: