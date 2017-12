Bietenboer oogst lof van buurman

Het komt wel eens voor dat boeren en burgers elkaar in de weg zitten, maar soms is de relatie ook uitermate goed. Zoals in Zeerijp bijvoorbeeld.



Daar was boer Bert-Jan Huizing deze week druk bezig met het rooien van zijn suikerbieten. De omstandigheden waren goed en onder het motto 'je moet het ijzer smeden als het heet' ging hij zo lang mogelijk door om de oogst binnen te halen.



Boer Huizing was zelfs 's nachts nog aan het werk. Aan het einde van die klus, tegen het ochtendgloren, had de bietenboer zijn bed kunnen opzoeken. Maar dat deed hij niet.



Door het heen en weer rijden met zijn landbouwmachines was de Lopsterweg bedekt geraakt met modder. Voordat Huizing naar huis ging maakte hij de weg grondig schoon. Modder kan namelijk erg glad worden en dus gevaarlijk zijn voor het verkeer.



Zijn schoonmaakactie bleef niet onopgemerkt. De volgende dag vond hij een bericht van een buurman die een paar huizen verderop woont. Daarin spreekt de schrijver zijn bewondering uit voor zijn boerenbuurman, die, zelfs na een nacht hard werken, aan anderen denkt en de moeite neemt modder op te ruimen.



'Ik hou niet zo van hedendaags veel gebruikte taaluitdrukkingen', staat er, 'maar hier is maar één woord op zijn plaats: RESPECT'.



Huizing is verguld met de actie van zijn buurman: 'Dit doet me goed, dit is hartstikke leuk'. Zo leuk zelfs dat hij het bericht via Twitter deelt. Hij maakt daarbij niet bekend wie de buurman is. Getuige de laatste zinnen van het complimenteuze bericht is dat ook niet nodig:



'Iedereen heeft tegenwoordig wel een grote mond over van alles en nog wat, daarom leek mij dit wel even op zijn plaats. We gaan er verder geen woorden aan vuil maken buurman'.

Reacties

12-12-2017 14:21:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.969

OTindex: 60.067

Ja, zo kan het ook.

Maar ik kan me voorstellen dat na een hele nacht werken niet iedereen daar de energie nog voor heeft.

12-12-2017 15:11:27 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996



Maar wel leuk dat de buurman het opmerkte.

Maar als een goede buur had hij ook even kunnen helpen met poetsen Volgens mij is de boer het verplicht, want als er ongelukken gebeuren dan is hij aansprakelijk, denk ik.Maar wel leuk dat de buurman het opmerkte.Maar als een goede buur had hij ook even kunnen helpen met poetsen

12-12-2017 15:25:39 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.113

OTindex: 2.922





Inderdaad wel leuk voor deze boer dat hij eens een compliment krijgt, zouden meer mensen naar elkaar moeten doen. @stora : Je bent me voor.Inderdaad wel leuk voor deze boer dat hij eens een compliment krijgt, zouden meer mensen naar elkaar moeten doen.

12-12-2017 15:26:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996

@omabep , ik geef je een compliment dat je na me bent

12-12-2017 15:29:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.113

OTindex: 2.922

@stora : Ik geef jou een pluim dat je elke dag hier commentaar geeft.

12-12-2017 15:31:20 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996

@omabep , in de aanloop naar kerst kunnen we wel een ...ik geef je een pluim... topic openen

12-12-2017 15:36:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.969

OTindex: 60.067

@stora : Ga, je gang, leef je uit. Het is een goed idee.

12-12-2017 15:40:50 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996

@Mamsie , moet je wel eerst een compliment geven

12-12-2017 15:48:27 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.638

OTindex: 7.284

*



Laatste edit 12-12-2017 15:48 *pakt een compliment, stopt die in een doosje en doet een pakpapiertje om doosje heen en geeft dit aan @Mamsie en @stora

12-12-2017 16:04:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996

@GroteMop1983 , jij hebt gewoon een stapeltje complimenten op je bureau liggen

12-12-2017 18:53:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.969

OTindex: 60.067

Quote:

Bietenboer oogst lof van buurman



Ik dacht even dat hij stiekem de witlof van het land van de buurman liep te stelen!



Ik dacht even dat hij stiekem de witlof van het land van de buurman liep te stelen!

12-12-2017 19:04:24 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.802

OTindex: 27.884

@Mamsie :

ik ook ik ook

12-12-2017 20:16:55 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.766

OTindex: 55

@Mamsie : Negerzoenen mogen geen negerzoenen meer geboemd worden dat is racisme zwarte piet mag ook niet meer dat is volgens sommige mensen ook racisme dan vindt ik dat witlof ook een andere naam moet krijgen want ik vindt witlof ook discriminerend overkomen wilt u aub zo vrirndelijk zijn om dat woord niet meer te gebruiken voel mijn eigen door dat woord niet prettig krijg er buik pijn van en word ook een beetje misselijk.

12-12-2017 20:19:45 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996



Want die zitten ook wel eens @Heusdenaar , dan vind ik Hindustaan ook niet kunnen.Want die zitten ook wel eens

12-12-2017 20:30:49 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.766

OTindex: 55

@stora : bedenk er maar alvast een ander woord voor en nu je toch bezig bent turksfruit vind ik ook niet echt leuk. Maar daar heb ik al een ander woord voor zullen we turksfruit voortaan Yolanthe noemen?

12-12-2017 20:32:26 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996



Mannen die het over turksfruit hadden die hadden een smile van oor tot oor

Ik denk zelfs dat de Turken die toen in Nederland waren en die film hadden gezien, fruit ineens heel gezond vonden

Toen was turks fruit voor een Nederlander iets heel exotisch.



Laatste edit 12-12-2017 20:36 @Heusdenaar , Turksfruit was anders wel heel positief.Mannen die het over turksfruit hadden die hadden een smile van oor tot oorIk denk zelfs dat de Turken die toen in Nederland waren en die film hadden gezien, fruit ineens heel gezond vondenToen was turks fruit voor een Nederlander iets heel exotisch.

12-12-2017 20:36:42 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.766

OTindex: 55

@stora : dat smile krijg ik ook als ik Yolanthe zie.

12-12-2017 20:39:01 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996



Dat betekent onderweg trek krijgen en thuis eten @Heusdenaar , je bent wel getrouwd he.Dat betekent onderweg trek krijgen en thuis eten

12-12-2017 20:41:49 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.766

OTindex: 55

dus als ik onderweg trek krijg mag ik ook onderweg eten .



Laatste edit 12-12-2017 20:42 @stora : Ik ben een Moslim weet je nog ik mag 4 vrouwen hebbendus als ik onderweg trek krijg mag ik ook onderweg eten

12-12-2017 20:44:03 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996



Neem er dan 7, voor elke dag van de week 1 en neem een grote doos van die blauwe pillen

Persoonlijk vind ik dan dat je vrouw ook 4 mannen mag.

Het wordt tijd om een groter bed te gaan kopen Laatste edit 12-12-2017 20:46 @Heusdenaar , wat moet je nou met 4 vrouwen?Neem er dan 7, voor elke dag van de week 1 en neem een grote doos van die blauwe pillenPersoonlijk vind ik dan dat je vrouw ook 4 mannen mag.Het wordt tijd om een groter bed te gaan kopen

12-12-2017 20:49:39 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.766

OTindex: 55

@stora : die blauwe pillen heb ik nog een hele tijd niet nodig hoor. Heb jij er al ervaring mee?

12-12-2017 20:51:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996



Daar liggen zeker 4 honden op @Heusdenaar , ik slik geen pillen, maar ik heb wel een groot bed.Daar liggen zeker 4 honden op

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: