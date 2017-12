Groningen heeft de grootste: Heel mooie primeur voor de stad

'Mooie eyecatcher, de Stad verdient dit' en 'er gaat wat boven Grunnen.' Het zijn enkele reacties op de 'grootste kerstbal ter wereld', die vrijdagavond in Groningen werd gepresenteerd.Het ronde dak van restaurant DOT in de stad Groningen werd omgeturnd tot een grote kerstbal. RTV Noord zond de lancering live uit via Facebook. En dat leverde veel reacties op.'Heel mooie primeur voor de stad', vond Peter Bruinewoud. 'Yesss, eindelijk! Hij is echt super', schreef Chantal Dylano Swabedissen. Roelie Roelfsema Slink baalt wel een beetje: 'Gewoon prachtig deze grote kerstbal. Past net niet in mijn boom'.