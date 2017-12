Vrouw in Zierikzee belt negen keer naar 112 vanwege zoldertrap

Een vrouw in Zierikzee heeft zaterdagavond maar liefst negen keer met alarmnummer 112 gebeld omdat haar zoldertrap niet meer wilde uitvouwen. Dat melden wijkagenten van Schouwen-Duiveland via Instagram.Politieagenten zijn ter plaatse gegaan om het euvel te verhelpen. De agenten melden niks over misbruik van het alarmnummer, maar dat is wel strafbaar.Mensen die veelvuldig misbruik maken van telefoonnummer 112 kunnen bestraft worden met een geldboete van maximaal 6700 euro, of een gevangenisstraf van drie maanden.