Australisch stadje geteisterd door vleermuizen

Het Australische stadje Charters Towers heeft weer last van een jaarlijks terugkerende vleermuizenplaag. Volgens de burgemeester gaat het om 200.000 vleermuizen. "Een ware nachtmerrie."De dieren komen ieder jaar af op "de overvloed aan bloeiende eucalyptusbomen", zegt een ecoloog tegen een Australische nieuwssite. Maar volgens de inwoners van Charters Towers is het dit jaar veel erger dan normaal. "Niemand hier kan zich herinneren dat het ooit zo erg was."Door de vleermuizen zijn twee parken en een zwembad in Charters Towers gesloten. Veel inwoners blijven binnen, omdat ze bang zijn dat de vleermuizen ziektes met zich meedragen. "Onze kinderen kunnen niet eens in de achtertuin spelen door alle vleermuizenpoep", zegt een van de bewoners.Volgens een ecoloog hoeven mensen zich geen zorgen te maken over hun gezondheid. Hij zegt dat de vleermuizen vooral met rust gelaten moeten worden en dat ze vanzelf over een paar weken weer verdwijnen.