187ste vrachtwagen klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer, 2 november 2017 Een vrachtwagen heeft zich donderdagmiddag vast gereden onder het viaduct van de N201 op de Hornweg.



Door de klap scheurde zowat de hele opbouw van de wagen af, de schade is groot.



Volgens een bewoner is dit nummer 187 die zich vast heeft gereden onder dit viaduct sinds 2013.



Het verkeer wordt door de politie over het fietspad geleid. De bergingsdienst is bezig om de wagen te bergen, dat zal nog enige tijd in beslag nemen.



Volgens de buurtbewoner is er al vele malen bij de gemeente op aangedrongen om maatregelen te nemen.

Reacties

Het is een vrij nieuwe weg en er zijn meerdere viaducten en deze hebben ze dus net te laag gemaakt.

Wat een klunzen.

of de hoogte van dit viaduct ook fout is, dat weten we niet. waarschijnlijk zou het al veel ongelukken schelen als alle motorvoertuigen die hoger zijn dan 1m75 verplicht op het dashboard een bordje had met de hoogte van het voertuig, zodat de bestuurder dat kan vergelijken met de aangegeven doorrijdhoogte van viaducten en tunnels de Hornweg was er al in de 19e eeuw, maar de N201 is een paar jaar geleden om het dorp heen geleid, en daarbij zijn de nodige fouten gemaakt....of de hoogte van dit viaduct ook fout is, dat weten we niet. waarschijnlijk zou het al veel ongelukken schelen als alle motorvoertuigen die hoger zijn dan 1m75 verplicht op het dashboard een bordje had met de hoogte van het voertuig, zodat de bestuurder dat kan vergelijken met de aangegeven doorrijdhoogte van viaducten en tunnels

