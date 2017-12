Babytje geboren met zeldzame zeemeerminsyndroom

In een ziekenhuis in het Indische Kolkata is woensdag een baby’tje geboren met een extreem zeldzame aandoening. Het kind lijdt aan het “zeemeerminsynd

Reacties

10-12-2017 17:02:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.949

OTindex: 60.010

Arm kindje, zo kansloos geboren te worden.....

Maar gelukkig is het overlijden gekomen voordat de kleine besef had van zijn/haar akelige situatie.

En slecht voedingspatroon??

Negen maanden na de hongerwinter werden er gezonde, gave kinderen geboren waarvan de moeders nauwelijks een voedingspatroon hadden.

10-12-2017 17:13:44 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.761

OTindex: 27.867

@Mamsie :

mogelijk werd dat voedingspatroon erbij gehaald omdat ze geen duidelijke oorzaak wisten. men krijgt zo wel weer de indruk dat het de schuld van de moeder is mogelijk werd dat voedingspatroon erbij gehaald omdat ze geen duidelijke oorzaak wisten. men krijgt zo wel weer de indruk dat het de schuld van de moeder is

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: