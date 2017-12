Alcoholbranche dient klacht in tegen Neuken Liqueur

STIVA en SpiritsNL dienen gezamenlijk een klacht in tegen Neuken Liqueur bij de Reclame Code Commissie. De naam Neuken Liqueur in combinatie met de wijze waarop geadverteerd wordt achten STIVA en SpiritsNL in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA.) Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak of het fatsoen.



Teksten als ‘Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden’ en ‘Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?’ passen volgens de partijen niet bij verantwoorde alcoholmarketing. Ook wordt er in uitingen opgeroepen overmatig te drinken. Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame geboden.



De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. De RvA is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en zodoende geldig voor iedereen die reclame maakt. Iedereen kan een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code. STIVA heeft bij de zitting van de Reclame Code Commissie de klacht toegelicht.



Peter de Wolf, directeur STIVA: “De alcoholbranche heeft regels met elkaar afgesproken waar iedereen zich aan moet houden. Het doel van deze regels is het beschermen van kwetsbare groepen zoals minderjarigen. Er mag best reclame gemaakt worden, maar op een verantwoorde manier. Deze wijze van adverteren past daar niet bij en schaadt de gehele branche.”



Joep Stassen, directeur SpiritsNL: “We zijn een verantwoordelijke sector. Bij het brengen van een alcoholische drank op de markt hoort het nemen van je verantwoordelijkheid. We hebben meerdere malen contact gehad met Neuken Liqueur om het belang van verantwoorde marketing toe te lichten. Dit heeft helaas geen resultaat gehad.”

10-12-2017 13:48:36 Mamsie

10-12-2017 14:34:34 Hisoka

Wat stom dat er wetten zijn over hoe je mag adverteren. Uitijndelijk kiest een blad of zender toch zelf wat ze plaatsen/uitzenden? Staat een klad niet achter de reclame, plaats je het niet. vindt je teveel stomme reclame (reclame die je boos maakt) koop je het blad niet.





10-12-2017 15:24:36 Jura6

Stel, je gaat reclame maken voor een bepaalde cursus. Deze reclame moet een waarheidsgetrouw beeld geven van de inhoud van zo'n cursus. Je mag mensen niet misleiden over een product. @Hisoka : Toch moeten er regels zijn wat dat betreft. Je mag bv een product geen bepaalde dingen toekennen die het product helemaal niet heeft.Stel, je gaat reclame maken voor een bepaalde cursus. Deze reclame moet een waarheidsgetrouw beeld geven van de inhoud van zo'n cursus. Je mag mensen niet misleiden over een product.

10-12-2017 15:49:43 stora

Wie heeft die naam bedacht van die likeur?

Roepen de gasten dan ik wil neukuh.

Dat is lachen.

Maar dat wordt op een gegeven moment stomvervelend.

Ik vind het erg goedkoop.

10-12-2017 16:59:13 botte bijl

10-12-2017 17:08:55 Mamsie

Maar ja, het appelleert dan ook aan de onderbuikgevoelens he!



Maar ja, het appelleert dan ook aan de onderbuikgevoelens he!

10-12-2017 17:15:44 stora

Het was leuk geweest als het iets dubbelzinnig was of iets grappigs. @Mamsie , nu met die #metoo, waar vrouwen vertellen wat geile mannetjes met ze deden, gaan die geile mannetjes nu heel hard roepen als er een leuke meid in het cafe zit, ik wil neukuh.Het was leuk geweest als het iets dubbelzinnig was of iets grappigs.

10-12-2017 17:21:14 submarine

Zou Neuken binnenkort verboden worden?

