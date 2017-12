De bijzondere seksuele voorkeur van de Belgen

Je verwacht het niet direct van onze zuiderburen, doorgaans toch een kalm, ietwat ingetogen volkje, maar tussen de lakens is er weinig meer van die terughoudendheid te merken, blijkt uit een nieuwe studie. De Belgen zijn namelijk dol op BDSM.



De afkorting staat voor de Engelse woorden Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism (SM). De studie, die in het toch wel serieuze Journal of Sexual Medicine verscheen, concludeert dat 70 procent van de Belgen interesse heeft in seks met handboeien en andere attributen.



De onderzoekers bevroegen 1.027 inwoners tussen de 18 en 67 jaar. “In een representatieve steekproef voor de hele populatie ontdekten we dat 70 procent op zijn minst fantaseert over BDSM. De helft van de mensen heeft ook daadwerkelijk minstens één keer in hun leven aan BDSM gedaan,” aldus Manuel Morrens in PsyPost.



Blinddoeken, handboeien en ijsblokjes blijken het meest populair. 30 procent van de ondervraagden heeft ze weleens gebruikt. 13 procent zegt zelfs regelmatig aan BDSM te doen. De onderzoekers zijn verbaasd over het hoge aantal mensen dat er in geïnteresseerd is en het percentage dat het ook daadwerkelijk regelmatig beoefent.

10-12-2017 14:26:24 Hisoka

Erelid



WMRindex: 955

OTindex: 975





wat grappig dat die belgen zoveel dingen meer dan 20 jaar na dato beginnen te doen Wat leuk! dat was binnen Nederland in de jaren 90 ook heel hot!wat grappig dat die belgen zoveel dingen meer dan 20 jaar na dato beginnen te doen

10-12-2017 15:57:06 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.633

OTindex: 7.283

Quote:

Blinddoeken, handboeien en ijsblokjes blijken het meest populair.

Vooral die ijsblokjes doen t m zeker? Vooral die ijsblokjes doen t m zeker?

10-12-2017 16:01:17 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.771

OTindex: 990

Dus als je een weekend naar Belgie gaat vergeet dan niet je handboeien in te pakken

10-12-2017 16:50:22 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.761

OTindex: 27.867

lang geleden zag ik een film over Belgen en hun seksleven, maar daarover herinner ik mij niks meer

