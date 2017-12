Wormen tegen longontsteking

Het is 2020, je hebt longontsteking. In de slechte oude tijden – zeg 2012 – zou je van de dokter pillen hebben gekregen: ontstekingsremmers en antibio

09-12-2017 19:12:46

Zodat ze misschien in de modder terecht komen... wellicht van de Westerschelde... maar niet het bos of zo, die kans is zeer klein....