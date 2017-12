Brits jochie krijgt camera terug die aanspoelde op Duits eiland

Een Britse jongen krijgt zijn camera terug nadat die vanuit Engeland naar een Duits waddeneiland was gedobberd. De camera deed twee maanden over de 550 kilometer lange reis van Thornwick Bay naar Süderoog. Daar werd hij gevonden door de beheerders van het eiland.



Twee weken geleden plaatsen zij de beelden die de waterdichte camera had gemaakt op Facebook, met een oproep om te achterhalen van wie hij was. De eigenaar bleek de 10-jarige William uit Hull te zijn. Hij was het cameraatje vergeten toen hij begin september met zijn zusje op het strand speelde.



De jongen had er erg de pee in dat hij zijn gadget was kwijtgeraakt. Volgens zijn vader vindt William het nu dan ook helemaal het einde dat de camera is teruggevonden en dat er zo veel aandacht voor is. "Normaal gesproken is het juist een heel rustig kind", zegt hij.

Reacties

09-12-2017 17:18:23 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.620

OTindex: 7.275

Lief dat die mensen de camera ook teruggegeven hadden.

