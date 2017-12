Zevenjarige Russische jongen opgeroepen voor het leger

Een 7-jarige jongen uit het verre oosten van Rusland moet zich melden bij het leger en als hij dit niet doet, kan hij een boete verwachten. Dit staat in een oproep die Sasja Goemenjoek deze week ontving, schrijft het lokale medium UssurMedia.



Dat de jonge jongen de brief kreeg, blijkt een fout te zijn. Het militaire wervingsbureau gebruikt een lijst met mannen die in 2001 geboren zijn om ze op te roepen voor het leger.



Het kinderziekenhuis dat deze lijst leverde, heeft een fout gemaakt, zegt het bureau tegen persbureau RIA Novosti. "Ze verwarden 2010 met 2001."



Het kantoor zei dat de 7-jarige niet zal worden gestraft of een boete hoeft te betalen als hij niet komt opdagen. Toch gaat hij zich de 13e melden, samen met zijn grootvader. Die is een voormalig soldaat, en zei met gevoel voor humor dat hij niet wil dat de familie te boek komt te staan als dienstweigeraars.



Het lokale medium schrijft verder dat eerder drie andere 7-jarigen zijn opgeroepen, maar de autoriteiten spreken dat tegen.

