Bus blijkt hoger dan de chauffeur dacht

Een buschauffeur dacht dat zijn dubbeldeksbus wel zou passen in de onderdoorgang in het Berlijnse Spandau. Maar hij schatte de bus te laag, of de onderdoorgang te hoog in. De hele bovenkant van de bus werd vernield. Er zaten geen passagiers in het bovenste deel. Er kwam een kraanwagen aan te pas om de bus onder de brug uit te krijgen. Die is slechts 3,40 meter hoog, terwijl de bus ongeveer vier meter hoog was. De politie: ‘Er staat een bord dat 3.40 meter de limiet is, en dat is ook zo.’