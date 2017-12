Afrikaanse postzegelcollectie gevonden in Nieuwegeinse wasstraat

In Nieuwegein heeft een vrouw een Afrikaanse postzegelverzameling gevonden. Ze deed de vondst in een autowasserette ANAC.De postzegels uit onder andere Nigeria, Tanzania en Zuid-Afrika zaten in een plastic zakje. "Ze waren zeiknat. Ik heb ze dus eerst allemaal voorzichtig losgehaald en goed laten drogen. Maar sommige waren helemaal kapot. 82 zijn er nog mooi en niet kapot", schrijft de vindster op Facebook .Ze is op zoek naar de eigenaar en hoopt dat iemand weet van wie de postzegels zijn.