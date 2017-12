Flinke stapel parkeerboetes onder ruitenwissers

ZAANDAM - Onder de ruitenwissers van een Opel Astra in de Stationsstraat in Zaandam zitten vijf onbetaalde parkeerboetes. De eigenaar laat zijn wagen er gewoon staan. En niemand weet waarom.



De eigenaar betaalde op 22 november 2017 netjes het parkeergeld, zo laat de parkeerbon achter de voorruit zien. Daarna lijkt hij dat niet meer gedaan te hebben. De eerste boete is op 30 november uitgeschreven, waarna er iedere dag ťťn is bijgekomen.



"Na een dag of twee begon het op te vallen. Je vraagt je dan toch af of er wat gebeurd is", vertelt een buurvrouw aan NH Nieuws. "Nu wordt het steeds geheimzinniger."



Of er tussen 22 en 30 november ook boetes zijn uitgeschreven is niet duidelijk, maar daarvan zijn in ieder geval geen papieren versies onder de ruitenwissers terug te vinden.



De gemeente laat in een reactie weten dat de eigenaar van de auto bekend is. Voor het weekend is er al contact geweest en de eigenaar heeft toegezegd zijn auto op te halen. De auto staat er volgens de gemeente al zo'n twee weken. Verder kan de gemeente weinig doen, de auto is verzekerd en staat niet verkeerd geparkeerd.

Reacties

08-12-2017 14:12:34 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.076

OTindex: 15.040

Ik snap dit verhaal niet - hij krijgt parkeerboetes omdat hij fout geparkeerd staat, maar de gemeente kan niks doen omdat hij niet fout geparkeerd staat?? Waarom krijgt hij dan parkeerboetes??? Als hij op een legale plek geparkeerd staat waar betaald moet worden, maar hij heeft niet betaald dan mag hij toch gewoon weggesleept worden? Dan staat hij namelijk fout geparkeerd.

08-12-2017 14:42:41 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.943

OTindex: 2.993





Als hij er nu nog staat is het bedrag inmiddels opgelopen tot bijna Ä1000,- Ik weet niet of die dik 19 jaar oude Astra dat nog waard is.



Edit: Ik zie ineens dat hij die brik nog maar pas heeft. De laatste tenaamstelling is van 21 oktober.

The plot thickens...



Laatste edit 08-12-2017 14:52 @BatFish : Nee hoor, hij staat keurig in een parkeervak en dus correct geparkeerd. Als hij niet betaald heeft kan hij hooguit worden beschuldigd van een lichte vorm van belastingontduiking, maar daarvoor sleep je een auto niet weg.Als hij er nu nog staat is het bedrag inmiddels opgelopen tot bijna Ä1000,- Ik weet niet of die dik 19 jaar oude Astra dat nog waard is.Edit: Ik zie ineens dat hij die brik nog maar pas heeft. De laatste tenaamstelling is van 21 oktober.The plot thickens...

08-12-2017 21:26:50 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.254

OTindex: 6

Hij kriigt ook steeds nieuwe boetes maar dat hij daar staat zonder een geldige parkeerbon is maar 1 strafbaar feit dus hoeveel boetes mag je eigenlijk geven? in amerika heet dat double jeopardy, je kan niet 2 keer veroordeeld worden voor hetzelfde vergrijp.

