Man gooit per ongeluk 74 miljoen euro aan Bitcoins weg

James Howells bezat 7.500 bitcoins. Toen hij ze kocht waren ze nog niets waard, maar nu zou hij er 74,5 miljoen euro voor kunnen krijgen. Ware het niet dat hij in 2013 per ongeluk de harde schijf weggooide waar de cryptomunten op stonden.



James mijnde zelf bitcoins op zijn laptopje in Newport, Wales. Maar omdat het ding zoveel geluid maakte, wilde zijn vriendin dat hij er mee stopte. Hij verkocht het apparaat op eBay. “De harde schijf bewaarde ik in een lade omdat daar mijn bitcoins op stonden. Als bitcoins op een dag veel waard werden, zou ik ze nog steeds hebben”, vertelt hij aan de Daily Telegraph.



Dat klinkt verstandig, maar vier jaar geleden ging het alsnog mis. Tijdens een grote opruiming besloot hij de harde schijf weg te gooien. Hij was vergeten dat er bitcoins op stonden. Die waren toen zo’n honderd euro per stuk waard. Had Howells ze nu nog gehad dan had hij ze kunnen verkopen voor 9.924 euro per coin.



Maar hij heeft de hoop nog niet opgegeven en wil gaan zoeken op de lokale vuilnisbelt. Al ziet de man wel in dat dat lastig wordt. “Een moderne vuilnisbelt is een complex bouwsel en er eentje uitgraven geeft allerlei milieuproblemen, zoals gevaarlijke gassen en brandgevaar. Het is een groot, duur en gevaarlijk project.”



De Brit is overigens niet de enige die zijn bitcoins kwijtraakte. In 2012 gooide de Australische journalist Campbell Simpson ook al een harde schijf weg met daarop 1.400 bitcoins.

Reacties

07-12-2017 17:50:59 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 150

OTindex: 3

Ik snap echt geen bal van de bitmunten gedoe. Hij heeft nog voor 74 miljoen euro op een oude schijf staan. Ik snap ook echt niet hoe die waarde zo onwaarschijnlijk kan stijgen. Daar moet toch echt geld tegenover staan. Stel dat iedereen dit bitmunten heeft allemaal tegelijk deze dingen willen laten uit betalen ??? Dat kan toch helemaal niet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit echt als een zeepbel uit elkaar klapt. het heeft ook wel iets pyramide spel achtigs iets. Ik blijf er in ieder geval van af.



Let wel, mijn hoogste opleiding is MAVO IV, misschien ligt het daar aan, dat ik er geen bal van snap.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: