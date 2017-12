Moeder geeft eigen zoon van 18 aan bij politie

Een Amerikaanse moeder heeft haar eigen zoon aangegeven bij de politie. De vrouw nam die stap nadat de 18-jarige Joseph had opgebiecht twee kinderen in een hotel te hebben misbruikt. Eenmaal tijdens het verhoor door de politie werd de omvang van het schandaal duidelijk: de tiener bekende door de jaren heen zo'n vijftig kinderen te hebben aangerand. Dat meldt CNN.



Joseph Boston woonde sinds een maand op zichzelf in een motel in Riverside. Daar raakte hij bevriend met twee jongetjes van vier en acht jaar oud, die met hun ouders in het motel verbleven. De jongens kregen vrijdagavond toestemming van hun ouders om naar de kamer van Boston te gaan. "Uren later belde de verdachte zijn moeder om haar te vertellen wat hij had gedaan", laat de Riverside Police Department weten op Facebook.



De moeder reed vervolgens met haar zoon naar het politiebureau. Daar brandde de jongen los. Hij bekende, naast de twee jongetjes in het motel, nog zeker vijftig andere kinderen misbruikt te hebben vanaf zijn tiende levensjaar in de verschillende plaatsen waar hij had gewoond. Die plaatsen zijn onder andere Lakewood en Buena Park, beide gelegen in Zuid-CaliforniŰ.



De politie heeft Boston beschuldigd van het twee maal uitvoeren van orale seks op kinderen jonger dan 10 jaar. Hij is ingesloten in het Robert Presley detentiecentrum. Zijn borg is vastgesteld op 1 miljoen dollar (844.024 euro). Zijn slachtoffers zijn opgevangen door de lokale kinderbescherming.



,,Dit gaat niet alleen een heftige impact hebben op zijn slachtoffers, maar ook op de detectives die bij deze zaak betrokken zijn", liet agent Ryan Railsback weten aan KABC-TV, een mediapartner van CNN. ,,Om iemand zo open te horen vertellen over wat hij heeft gedaan, en pas 18 jaar oud...''



Reacties

07-12-2017 15:22:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.922

OTindex: 59.952

Huh??? Een vierjarige kleuter die savonds bij een volwassen knul gaat 'spelen?

En een jochie van 8 idem?

Hier staat mijn verstand bij stil.

Dat er kerels zijn die misselijkmakende dingen met kinderen doen, dat is me helaas bekend, maar dat er ouders zijn die hun kinderen naar een vreemde vent laten gaan op een tijdstip dat ze in bed horen te liggen, nou die kende ik nog niet.

Misschien hadden de ouders een oppas nodig?

07-12-2017 15:37:30 allone

Stamgast



WMRindex: 30.839

OTindex: 61.588



De ouders gingen onderwijl een avondje 'Amsterdam doen'



OT Voelde hij zich na al die jaren schuldig, dat hij nu zijn moeder belde? En wat voor detectives zijn bij welke zaak betrokken? @Mamsie : ik heb ook wel eens op wildvreemde (Amerikaanse) kinderen gepast in een hotel. Noch de ouders noch het hotel kenden mij, of ik hun. Thoeretisch had ik ook een 'aanrander' kunnen zijn.De ouders gingen onderwijl een avondje 'Amsterdam doen'OT Voelde hij zich na al die jaren schuldig, dat hij nu zijn moeder belde?En wat voor detectives zijn bij welke zaak betrokken?

07-12-2017 15:41:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.922

OTindex: 59.952



Maar nu moet ik toch weer denken aan dat Nederlandse stel op een camping in Wales dat hun zeer jonge baby bij ons in de tent parkeerde omdat ze gingen uit eten.

En nog verbaasd waren dat de kleine lag te brullen toen ze terugkwamen.

@allone : jij was geen knul van 18 jaar.Maar nu moet ik toch weer denken aan dat Nederlandse stel op een camping in Wales dat hun zeer jonge baby bij ons in de tent parkeerde omdat ze gingen uit eten.En nog verbaasd waren dat de kleine lag te brullen toen ze terugkwamen.

07-12-2017 15:43:40 allone

Stamgast



WMRindex: 30.839

OTindex: 61.588



Ach jee, dus jij was ook onverwacht oppas Had je tenminste hun telefoonnummer?



Laatste edit 07-12-2017 15:44 @Mamsie : nee, een meid van 16, maar moet je jongens meer wantrouwen dan meisjes? Meisjes kunnen ook van alles fout doen.. Zoals bijv. dat artikel hier van die meiden die hun nichtje in de koelkast stoptenAch jee, dus jij was ook onverwacht oppasHad je tenminste hun telefoonnummer?

