Negen weken oude baby krijgt nieuw hart

De jongste patiënt die in het Verenigd Koninkrijk op de wachtlijst voor een harttransplantatie stond, heeft een nieuw hart gekregen. Afgelopen maand werd een actie voor de negen weken oude Charlie Douthwaite opgezet, omdat hij werd geboren met een half hart. ,,We zullen altijd dankbaar zijn."Op Facebook bedanken de ouders van de negen weken oude baby de familie die het donorhart aan hun kind schonk. ,,Het dringt nog niet helemaal tot ons door dat er ergens een heel bijzondere familie is die ons dit onbetaalbare en meest kostbare cadeau heeft gegeven. In hun meest donkere periode hebben ze aan iemand anders gedacht. Het zijn heel bijzondere mensen", schrijven ze over het voor hen onbekende gezin.,,Hen bedanken is niet genoeg om onze dankbaarheid te tonen, want zij hebben onze zoon een tweede kans gegeven. We zullen hen altijd dankbaar zijn", aldus de ouders. Tracie Wright en Steven Doffa zeggen dat ze gebroken zijn en intens meeleven met het verlies dat de andere familie heeft moeten leiden.De hartafwijking werd ontdekt toen Tracie twintig weken zwanger was. Artsen ontdekten dat de baby het hypoplastisch linkerhartsyndroom (HLHS) had, waarbij de linkerkant van het hart niet volledig is ontwikkeld en niet goed functioneert. Zijn levensverwachting werd door artsen op enkele weken geschat.Op 8 november plaatste de moeder een emotionele oproep op haar Facebookpagina waarin ze mensen opriep om haar bericht zo veel mogelijk te delen. ,,Mijn zoon heeft een nieuw hart nodig. Op de transplantatielijst staan is verschrikkelijk, omdat je weet dat een andere ouder zijn kind gaat verliezen, maar ik hoop dat iemand troost kan vinden in het feit dat hun kindje zal doorleven in een ander lichaam", schreef ze in een bericht dat ruim 91.000 keer is gedeeld.Met de actie #ANewHeartForCharlie, die onder meer via Facebook werd gevoerd, werd naar een geschikt hart voor de kleine jongen gezocht. Uiteindelijk werd een geschikte donor gevonden en onderging Charlie een negen uur durende harttransplantatie in Freeman Hospital in Newcastle. Naar omstandigheden gaat het goed met hun zoon, laten zijn ouders weten. ,,Hij is een kleine held, onze kleine krijger."Het was niet Charlies eerste operatie. Toen hij slechts vijf weken oud was had hij al elf operaties, waaronder een openhartoperatie, ondergaan. Cardioloog Zdenka Reinhardt zei eerder tegen de BBC dat Charlie veel geluk heeft gehad, gezien zijn gezondheid en grootte. De artsen hopen dat de ruim twee maanden oude baby begin 2018 het ziekenhuis kan verlaten.