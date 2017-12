Kasteelheer voor 50 euro

Een vervallen waterburcht in de buurt van het Franse Saumur is gered. Voor minimaal 50 euro mogen meer dan 6500 anonieme internetbeleggers zich voortaan kasteelheer of -dame noemen.Het financieringsplatform Dartagnans.fr maakte drie weken voor het sluiten van de inschrijftermijn bekend dat de vraagprijs van een half miljoen voor het Chāteau de la Mothe-Chandeniers bijeen is. Vanavond stond de teller op 6633 deelnemers, die samen 532.381 euro inlegden.Daarmee is het eerste doel bereikt. "Door deze collectieve aankoop denken wij aan het behoud en de ontwikkeling van het erfgoed van morgen. En we bewijzen dat de kracht van burgers altijd het grootst is. Dank aan de duizenden onbekenden", aldus Dartagnans op de site.Meer liefhebbers zijn van harte welkom. Ze kunnen zich voorlopig nog blijven melden omdat er voor de tweede fase van het project nogal wat bijkomende kosten zijn. De overdracht van het historische slot, dat al in de dertiende eeuw werd genoemd, is in januari.