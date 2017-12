Lantaarnpaal in Vlaams huis gemetseld vanwege traagheid gemeente

Bouwvakkers hebben in de Belgische plaats Keerbergen een lantaarnpaal in een huis gemetseld. Op het eerste gezicht lijkt het om een fout te gaan, maar volgens de architect was dit precies de bedoeling. "Het is een creatieve oplossing voor administratieve traagheid", zegt hij tegen de Vlaamse nieuwssite VRT.Op foto's van een appartementencomplex in aanbouw is te zien dat de straatverlichting is ingekapseld in de muur. In het beton van de bovenste verdieping is ruimte gelaten voor de lantaarnpaal. De lamp komt maar net boven het dak uit.Een lokale bestuurder zei gisteren nog dat er sprake was van een constructiefout. De architect zou geen rekening hebben gehouden met de paal. Hij zei dat het energiebedrijf dat de straatverlichting beheert de paal binnenkort zou verplaatsen. "Anders hoeven de bewoners van de bovenste verdieping geen nachtlampje te kopen."De architect spreekt tegen dat hij een fout heeft gemaakt. "Mijn aannemer heeft bewust rond de lantaarnpaal gebouwd", zegt hij. "Uiteraard heb ik gezien dat er een verlichtingspaal op de kavel stond. Ik ben niet blind."De bedenker van het appartementencomplex zegt dat hij de gemeente Keerbergen er twee jaar geleden al op heeft gewezen dat de lantaarnpaal op bouwgrond stond. Naar eigen zeggen heeft hij nooit een reactie gehad. De architect is niet te spreken over de uitlatingen van de lokale bestuurder. "Hoe durft hij zoiets te zeggen? De traagheid van de gemeente in dit dossier is niet te stuiten."Wel bevestigt hij dat de netbeheerder de paal deze week verplaatst. "Als dat is gebeurd, metselen we de voorgevel netjes dicht. Op die manier lopen wij geen vertraging op. Het is alleen vervelend voor onze aannemer, die zijn werk deels moet overdoen."