Sushi eten met je hond

De Nieuw-Zeelandse Alice McKinley heeft een wel heel bijzonder evenement georganiseerd. ‘Poochi Sushi’ is de eerste sushibar voor honden en hun baasjes.In totaal waren er drie zittingen met elk een tiental viervoeters, naargelang de grootte van de honden. De baasjes konden hun dieren met eetstokjes voederen.Op het menu stonden zelfgemaakte sushi en sashimi, die gevuld waren met chinookzalm of hoki. Bepaalde ingrediënten, zoals avocado of wasabi, werden om gezondheidsredenen niet gebruikt. De honden kregen ook een hondvriendelijk bier voorgeschoteld.Of de hype ook naar Europa zal overwaaien, moet de toekomst uitwijzen.