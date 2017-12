Man vindt zeldzame galsteen van half miljoen euro

Toen een Chinese man zijn varken slachtte, had hij nooit verwacht een half miljoen euro rijker te kunnen worden. In de zeug vond hij een uiterst zeldzaam object.Dorpeling Bo Chunlou vond de galsteen van 10 op 7 cm in de galblaas van zijn zeug. Het gaat om een uiterst zeldzaam object dat uit onverteerbare materialen zoals haar bestaat. Beoefenaars van de traditionele Chinese geneeskunde geloven dat producten die gemaakt zijn van de galsteen gifstoffen uit het lichaam kunnen verwijderen, wat het een zeldzame en waardevolle substantie maakt.Bo en zijn zoon reisden naar Shanghai om de waarde van de vondst te laten schatten. Ze betaalden 5.000 euro voor de beoordeling, maar dat bedrag bleek al gauw een goede investering. Het duo kreeg te horen dat de galsteen maar liefst 500.000 euro waard is. De waarde van de stenen stijgt namelijk enorm als ze in de galblaas van een varken worden gevonden, wat het geval was.