Venezuela verzint eigen munt

De eigen valuta is zo goed als waardeloos, maar de regering van Venezuela denkt de oplossing gevonden te hebben. Het land komt met een digitale munt, die gesteund wordt door olie, gas, goud en diamanten.



Dit jaar werd de valuta 96 procent minder waard en ging de inflatie door het dak. In een jaar tijd is de inflatie naar 4115 procent gestegen. Als klap op de vuurpijl heeft de Trump-regering sancties opgelegd, waardoor het moeilijker zakendoen is voor het land. Om die sancties te ontwijken heeft president Maduro nu een digitale munt verzonnen: de petro.



In tegenstelling tot andere munten wordt deze munt wel ondersteund door iets van waarde, namelijk de rijkdom die onder de grond zit. De petro wordt volgens de Venezolanen gedekt door de oliereserves, maar ook gas, goud en diamanten.



'De 21e eeuw is gearriveerd!', zei de president tijdens een urenlange televisieshow. Volgens hem moet de munt helpen om vooruitgang te boeken in kwesties van monetaire soevereiniteit, financiŽle transacties verrichten en de financiŽle blokkade overwinnen. Maar een echt plan met verdere details bleef echter uit.



De oppositie is kritisch op het plan. Ze zeggen dat het nog plan nog goedgekeurd moet worden en denken sowieso niet dat de digitale valuta gaat helpen. 'Maduro hangt weer eens de clown uit', zei parlementariŽr en econoom Angel Alvarado. 'Dit is totaal ongeloofwaardig.'

