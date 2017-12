Zwijn doodt jager die genadeschot wil geven

Een wild zwijn heeft in het oosten van Duitsland een jager aangevallen. De 50-jarige man volgde het spoor van een aangeschoten zwijn om het dier een genadeschot te geven. Maar voordat hij kon schieten, viel het zwijn hem aan.



De jager raakte zwaargewond aan zijn linkerdij. Hij viel op de grond bij de aanval en kwam met zijn hoofd in het water terecht. De jager werd snel uit het water gehaald. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten.



De man is in het ziekenhuis overleden. Over de precieze doodsoorzaak kan de politie nog niets zeggen.



De omgekomen jager maakte deel uit van een groter gezelschap van negen jagers. Het zwijn is niet meer gevonden in het gebied.

