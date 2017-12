Bejaarde test gif op medebewonders verzorgingshuis

Een bejaarde dame die in een Amerikaans verzorgingshuis zelf het vergif ricine bereidde, heeft bekend het middel te hebben getest op haar medebewoners. Ze zou het vergif gedurende enkele weken in hun eten en drinken hebben gedaan.De 70-jarige Betty Miller verscheen donderdag met handboeien om voor de rechter, waar ze werd aangeklaagd voor het bezit van biologische wapens. Uit onderzoek bleek inderdaad dat de vrouw de ricine zelf had vervaardigd uit wonderbomen die op het terrein stonden van het Wake Robin-verzorgingstehuis in Shelburne, Vermont.De zaak werd aan het rollen gebracht toen Miller zich eerder deze week aanmeldde bij een lokaal medisch centrum. Daar vertelde ze aan de hulpverleners dat ze ricine had gemaakt en dat ze het stiekem aan anderen had toegediend. Het centrum bracht de politie op de hoogte. Die trof dinsdagnamiddag de ricine aan in haar appartement, samen met instructies voor de bereiding ervan.Volgens de onderzoekers heeft Miller het zeer giftige poeder bereid met bonen van de wonderboom die op het terrein van het verzorgingshuis stonden. De vrouw bekende dat ze in haar keuken twee tot drie eetlepels ricine had gemaakt uit 30 40 bonen. Een woordvoerder van het bejaardencomplex liet weten dat de bomen deze week om veiligheidsredenen zijn verwijderd.Veel schade lijkt er overigens niet te zijn aangericht. Niemand is ernstig ziek geworden. En bewoonster had sporen van ricine in de urine, maar volgens Mark Levine, commissaris van het departement Gezondheid in Vermont, gaat het om een zeer lage dosis en loopt de vrouw geen gevaar.In het rusthuis wordt verrast gereageerd op het nieuws. Miller wordt door de mensen die haar kennen omschreven als een lieve, aardige dame die erg goed voor haar hondje zorgt. Ze zou echter al lange tijd met mentale problemen kampen. Miller blijft zeker tot haar hoorzitting volgende week vastzitten.