Agent voorkomt dat gekantelde truck van brug valt

De Britse agent Martin Willis was de eerste die ter plekke was bij een verkeersongeluk. Een vrachtwagen was gekanteld en dreigde van een brug te rollen. Willis twijfelde geen moment: hij ging met al zijn gewicht aan een wiel hangen om te voorkomen dat de vrachtwagen in de diepte zou storten.In de truck zat op dat moment nog de chauffeur. Door het ongeluk zat hij vast in de cabine. Willis heeft zelf getwitterd over de hachelijke situatie van de chauffeur en hemzelf. "Toen ik aankwam zag ik een voertuig op de rand bungelen." Hij greep het wiel vast omdat de wagen vervaarlijk aan het schommelen was in de wind.