Passagiers in gangpad tijdens vlucht

Een vlucht van ruim drie uur doorbrengen in het gangpad. Het overkwam zeven passagiers die vorige maand van Pakistan naar Saudi-ArabiŽ vlogen. Het vliegtuigpersoneel had extra passagiers aan boord gelaten en hen handgeschreven boarding passes gegeven.



Dat blijkt uit een verslag in het Pakistaanse nieuwsblad Dawn. Hoewel er 409 passagiers waren toegestaan op het toestel, werden er 416 toegelaten. Op de officieel geregistreerde passagierslijst stonden de extra reizigers niet vermeld.



Met het toelaten van extra passagiers heeft Pakistan International Airlines (PIA) veiligheidsrisicoís genomen. Zo zijn er voor passagiers zonder zitplek geen zuurstofmaskers en reddingsvesten aanwezig.



Piloot Anwar Adil vertelde Dawn dat hij pas doorhad dat er extra passagiers waren toegelaten nadat hij was opgestegen. "Ik kon niet meer op tijd landen."



Een woordvoerder van PIA vertelde de BBC dat er een intern onderzoek is gestart en dat er een gepaste actie zal worden ondernomen.



De vliegtuigmaatschappij kampt al jaren met grote schulden, beschikt over verouderde vliegtuigen en gaat gebukt onder een reeks corruptieschandalen.



In 2013 werd een piloot gearresteerd, omdat hij onder invloed van alcohol was toen hij een vliegtuig met 150 passagiers aan boord bestuurde. Afgelopen december crashte er een PIA-toestel in de Pakistaanse stad Abbottabad. Alle 48 inzittenden overleefden de ramp niet.

Reacties

05-12-2017 11:53:19 Jawel

Erelid



WMRindex: 780

OTindex: 5.587

Was het niet Ryanair dat een paar jaar geleden een proefballonetje opliet om vliegtuigen met staanplaatsen in te voeren, zodat er meer mensen in een toestel zouden passen?

05-12-2017 12:05:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.914

OTindex: 2.980

@Jawel : Je kunt ook alleen de hoofden meenemen, dan passen er nog véél meer in.

05-12-2017 12:48:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.726

OTindex: 17.243

@venzje : En dan kun je na de landing gelijk naar de kegelbaan

05-12-2017 12:54:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.914

OTindex: 2.980





Kunnen ze eigenlijk geen gigantische kegels neerzetten aan het eind van de landingsbaan? Dat maakt het landen een veel spannender manoeuvre. @Emmo : Leuk idee.Kunnen ze eigenlijk geen gigantische kegels neerzetten aan het eind van de landingsbaan? Dat maakt het landen een veel spannender manoeuvre.

05-12-2017 15:54:32 TazDevil

Senior lid

WMRindex: 161

OTindex: 106

Zal dus wel niet heel lang meer duren voordat ze failliet zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: