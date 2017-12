Brusselse agent doet zelf blaastests om aan quotum te komen

Een agent in Brussel heeft een tijd lang alcoholcontroles bij zichzelf uitgevoerd om aan het quotum van vijf controles per dag te komen. De Belgische zender VTM meldt dat de man bij de administratie de nummerborden opschreef van auto's die op straat stonden geparkeerd.



Hij liep tegen de lamp toen bleek dat de eigenaar van een van de auto's al een tijdje was overleden. "Het lijkt erop dat die persoon is herrezen en dat hij een ademtest heeft afgelegd na zijn dood. Dat is uiteraard nogal moeilijk", zegt de voorzitter de politieafdeling die zich buigt over de zaak.



De politieagent ontkent alles. Het college beslist binnenkort of en wat voor straf hij krijgt.

Reacties

05-12-2017 09:17:09 Heusdenaar

Kan het niet zo zijn dat er iemand anders in de auto van die overleden man rijdt?



05-12-2017 09:19:17 venzje

Daar vraag je natuurlijk ook om als je een quotum vaststelt voor het afnemen van ademtests.

Buiten reguliere massacontroles om zal een normale politieagent iemand alleen laten blazen wanneer er een vermoeden is van alcoholgebruik. Willekeurig mensen uit het verkeer plukken om aan je quotum te komen kan nooit de bedoeling zijn.

05-12-2017 09:23:46 stora

Ik vind dat die agent een streepje erbij moet krijgen omdat hij eigen initiatief toont

05-12-2017 09:44:54 allone

: dat zou idd kunnen, lijkt mij. De politieagent ontkent alles? Dus is het niet waar? @Heusdenaar : dat zou idd kunnen, lijkt mij.

