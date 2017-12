Sommige baasjes zien liever hun partner sterven dan hun hond

De relatie tussen mens en hond is bijzonder. Acht op de tien mensen beschouwt hun hond als volwaardig lid van het gezin. “Sommigen zien liever hun partner dan hun hond overlijden. Toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik: oeps! Maar het blijkt geen uitzondering.”



Dat zegt Nienke Endenburg, senior docent en onderzoeker aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, in Metro. Ze helpt mensen bij de rouwverwerking van hun huisdier. “Dat iemand liever zou hebben gehad dat de partner was overleden dan de hond zegt uiteraard ook iets over de relatie met de partner, maar de relatie tussen mensen onderling en die tussen een mens en een dier liggen op een heel ander niveau.”



Een hond brengt sociale ondersteuning. “Een hond of kat is altijd blij om je te zien en je kan eindeloos je verhaal bij ze kwijt. Ze zeggen nooit; dat verhaal ken ik nu wel, heb je niets anders? En ook als niemand je begrijpt, dan begrijpt je huisdier je wel.”



Daarnaast is een hond goed voor je gezondheid, vertelt Endenburg. “Huisdiereigenaren hebben gemiddeld een beter afweersysteem tegen ziekten, een lager stressniveau, minder depressies en plegen minder suïcide.” Verder hebben ze minder last van hart- en vaatziekten. Het aaien zorgt bovendien voor een lagere bloeddruk en hartslag.

