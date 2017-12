Mama olifant bedankt de redders van haar baby

Een mama olifant was dolgelukkig toen Indische dorpelingen haar baby redden. Als teken van dank stak ze haar slurf in de lucht. Een filmpje daarvan gaat nu viraal.Het tafereel speelde zich af in de staat Kerala in Zuid-India. Een kudde olifanten probeerde de Urulanthanni-rivier over te steken toen het noodlot toesloeg. De babyolifant viel in een put en zat gevangen.Gelukkig kregen de boswachters dit in de gaten en samen met enkele dorpelingen uit de buurt probeerden ze de babyolifant te redden. Vijf uur later en met behulp van een graafmachine kon het dier ontsnappen.De moeder kon haar geluk niet op toen ze terug werd herenigd met haar baby. Als teken van dank, groette ze de redders door haar slurf verschillende keren in de lucht te steken. Hierna vertrok ze samen met de rest van haar kudde de jungle in.