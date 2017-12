Blijkbaar spelen we Monopoly verkeerd

Met de kerstdagen in het vooruitzicht is de kans groot dat we Monopoly nog eens uit de kast halen. Om discussies te vermijden, is het belangrijk om de spelregels goed te volgen. Blijkbaar doen we dat al jaren fout.



Een twitteraar merkte een heel belangrijke spelregel op. Die luidt: kom je op een vakje terecht dat je niet wil kopen, dan wordt er een veiling geopend voor de andere spelers. Zij kunnen vanaf een startbedrag van nul euro tegen elkaar opbieden.



Heel wat fans stellen zich daar vragen bij. “Is Monopoly dan in een kwartier uitgespeeld?”, klinkt het onder meer. Aangezien je met deze regel niet meer moet wachten tot je op het begeerde vakje terecht komt, gaat het spel veel sneller.



De regel is terug te vinden in het infoboekje van het spel. Verschillende fans begonnen na deze openbaring alle kleine lettertjes grondig door te nemen.



Op die manier kwamen er nog enkele opvallende weetjes uit de mouw. Zo leveren huizen of hotels maar de helft van het originele bedrag op wanneer je ze terug aan de bank verkoopt. Daarnaast krijg je een hypotheek niet zomaar. Wanneer je ze terugbetaalt, moet je ook 10% extra aan de bank betalen.

Reacties

S En als je een hotel wil bouwen, moeten alle drie de straten al 4 huizen hebben.



Ja de echte regels maken het spelen een stuk moeilijker.

