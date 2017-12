Aanklacht ingetrokken tegen student die na foutje van bank miljoenen uitgaf

Door een foutje van de bank kon de Maleisische studente Christine miljoenen verbrassen. Ze genoot ervan, tot de fout uitkwam en de studente aangeklaagd werd voor fraude.



Christine Jiaxin Lee merkte vier jaar geleden dat ze geen limiet had voor rood staan. De Maleisische vrouw, die in AustraliŽ chemische technologie studeert, dacht er niet aan deze fout te melden bij haar bank. In plaats daarvan begon ze het geld lekker uit te geven. Vooral aan luxe spullen zoals handtassen.



In bijna een jaar tijd zou ze er zo'n drie miljoen euro doorgejaagd hebben. Geld dat niet van haar was en dus ging het om fraude, volgens de politie.



De bank zei destijds er ook alles aan te doen om het geld terug te krijgen. Maar de zaak is nu ten einde omdat de aanklacht is ingetrokken. De reden hiervoor is onduidelijk.



Een grote opluchting voor de studente, zei haar advocaat tegen de BBC. "Ze is teruggekeerd naar haar familie in MaleisiŽ en blij dat ze haar normale leven weer een beetje terug krijgt." De advocaat liet ook nog weten dat de meeste spullen die Lee had gekocht, inmiddels zijn ingeleverd.



Lee's advocaat erkende dat de actie van de studente niet zo netjes was, maar gaf ook aan dat haar geen blaam trof omdat het foutje gemaakt werd door de bank. Overigens is de studente chemische technologie failliet verklaard.

Reacties

04-12-2017 09:39:19 DrZiggy

S Het is geen fraude misschien, maar als ze het geld heeft uitgegeven door rood te staan, is het gewoon schuld.



Dus terugbetalen en dat is het. Ben je inderdaad wel de rest van je leven mee bezig en dus nooit meer ergens een lening, hypotheek of iets anders op afbetaling.



Maar 250jaar betalen met 1000euro per maand, lekker toch.

04-12-2017 09:52:46 allone

Hoezo treft haar geen blaam, ze heeft het toch willens en wetens uitgegeven, terwijl ze wist dat het niet haar geld was?

04-12-2017 09:55:01 Emmo

maar gaf ook aan dat haar geen blaam trof Tuurlijk niet. Onbeperkt geld uitgeven waar je geen recht op hebt, dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen en niet alleen de overheid.



Denkelijk heeft die advocaat ook bijscholing nodig. Tuurlijk niet. Onbeperkt geld uitgeven waar je geen recht op hebt, dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen en niet alleen de overheid.Denkelijk heeft die advocaat ook bijscholing nodig.

04-12-2017 10:01:28 stora

De bank had toch wel eerder door mogen krijgen dat er veel geld haar kant op ging.

Dus dat foutje hadden ze al bij een half miljoen kunnen ontdekken.

04-12-2017 10:10:33 Emmo

Overigens geeft @EdgarPoe : Hoewel dat verhaal in België speeltOverigens geeft @GroteMop1983 in een reactie aan dat dit ook in Nederland kan voorkomen.

04-12-2017 10:17:36 allone

04-12-2017 10:31:29 Emmo

04-12-2017 10:44:23 allone

