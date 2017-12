Hulp publiek ingeroepen na geblesseerde scheidsrechters

"Is er een scheidsrechter aanwezig in het stadion? Dit is een serieuze vraag", klonk het woensdagavond door de stadionspeakers tijdens het Belgische bekerduel tussen KV Mechelen en Genk.De oproep aan de supporters was nodig nadat tijdens de wedstrijd zowel de scheidsrechter als een grensrechter geblesseerd was geraakt. Eťn open plek kon worden ingenomen door de vierde official, maar voor de tweede vacature van lijnrechter werd vlak voor de tweede verlenging de hulp van het publiek ingeroepen.Er bleek inderdaad een supporter aanwezig met een officiŽle licentie. En zo werd de 45-jarige Luc Bosmans de held van de avond. Bosmans, in zijn vrije tijd actief als scheidsrechter op het derde amateurniveau, meldde zich en stond even later langs de lijn in de achtste finales van de Belgische beker.De scheidsrechter raadde Bosmans aan om te doen alsof het een wedstrijd tussen Bertem en Veltem is. "Ik vond het mijn plicht om mijn diensten aan te bieden", zei Bosmans na afloop tegen Het Laatste Nieuws. "Als een collega-scheidsrechter in nood zit, moet je die helpen.""Ik moet wel toegeven dat ik misschien niet had kunnen inspringen als deze match op zaterdagavond had plaatsgevonden, want in het weekend durf ik in het stadion wel eens een paar pintjes te drinken. Maar nu was ik bloednuchter en voelde ik me er klaar voor."Bosmans vlagde een foutloze wedstrijd, maar zag uiteindelijk wel hoe zijn favoriete club Mechelen na strafschoppen verloor. "Het was plezant om vanaf de beste plek op het veld de strafschoppen te mogen meemaken. Helaas heeft het niet zo mogen zijn."