Geblokkeerde foto van onderwatergeboorte terug op Facebook

Vier dagen lang blokkeerde Facebook het account van de Belgische geboortefotografe Marijke Thoen vanwege een 'aanstootgevende' foto, maar uiteindelijk ging het techbedrijf overstag. De bijzondere foto van een onderwatergeboorte genomen door Thoen mag weer gedeeld worden op het platform.Het beeld staat sinds gisteravond weer op Facebook, meldt Marijke Thoen zelf. ,,Ik heb zelfs excuses van Facebook gekregen'', klinkt het. ,,Het is ons gelukt. We hebben een verschil gemaakt. We hebben censuur op geboortes op Facebook gestopt. Blijf delen.''Velen reageerden verontwaardigd op het nieuws van de verwijdering afgelopen week ,,Op de geboortefoto is een tepel te zien, maar als dat de reden is, vinden we het ronduit belachelijk'', zei Linda Vriesen, voorzitter van de beroepsvereniging Geboortefotografen.com aanvankelijk. Ze erkende dat Facebook een streng beleid hanteerde, maar toonde geen begrip voor de rigoureuze reactie van het techbedrijf. ,,Dit was een enorm gewaardeerde foto van een intieme bevalling. Het werd duizenden keren gedeeld en geliked. Dat daar toevallig een tepel op te zien is, lijkt me niet aanstootgevend. Het heeft niets met porno te maken.''