Kaasthee verovert de wereld

Vergeet je latte, cappuccino of je klassieke ochtendthee. Vanaf vandaag begin je je dag met kaasthee. Voor velen al een favoriet en het verspreidt zich als een lopend vuurtje.Dit speciale drankje vindt zijn oorsprong in Taiwan, maar wordt inmiddels wereldwijd gedronken. Zo vind je het in Singapore, Hongkong, New York en Londen.Wat is het eigenlijk? Precies wat je je erbij voorstelt: thee met een dikke laag kaas erbovenop. De kaaslaag is bedoeld ter afleiding van de bittere theesmaak. Ook krijgt het drankje hierdoor een effect dat doet denken aan een romige milkshake. In IndonesiŽ is de bevolking er zelfs zo gek op dat er een kaastheewinkel is geopend.ReceptKlinkt het je als muziek in de oren? Zo maak je het:- Kook water en voeg hier een zakje thee aan toe.- Laat de thee eventueel afkoelen voor 'kaasijsthee'. Warm of koud, aan jou de keuze.- Meng vervolgens gecondenseerde melk en roomkaas en voeg dit toe.